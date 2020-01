POR: Iván Mónaco

Desde que se lanzó el nuevo sistema de Ecobicis, ya se registraron más de 600 mil usuarios y estos realizaron más de seis millones de viajes. Sin embargo, algunos usuarios reclaman más y mejores unidades, ya que el sistema “no funciona a la perfección”, según aclaró un habitué de las bicicletas en diálogo con TKM.

Actualmente se incorporaron mejoras en la flota de bicicletas y nuevas herramientas en la aplicación para elevar la calidad del sistema. En las calles de Buenos Aires el nuevo sistema Ecobici comenzó a operar el lunes 25 de febrero de 2019 y “es todo un éxito”, aclaró una fuente del ministerio de Transporte en una charla con este medio.

Al hablar con usuarios de la aplicación, se puede notar la disconformidad con la misma en algunos casos. Entre los reclamos principales, aparecen frases como “nunca hay una bici disponible”, “llegás a la estación y la única disponible, está rota”, entre otras.

Por el momento, las estaciones de ecobicis están presentes en 39 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de los principales son Belgrano, Núñez, Villa Urquiza, Agronomía, Caballito, Flores, Parque Avellaneda, y más.

Un grupo de chicos atacó una estación en la ciudad de Rosario:

Ante las dudas de algunos usuarios si el servicios seguiría siendo gratuito durante el 2020, desde el departamento de prensa del ministerio de Transporte de la Ciudad, confirmaron que continuará igual que hasta ahora para la tranquilidad de 600 mil inscritos.

Según un informe de la Ciudad, durante el día se realizan un promedio de 30 mil viajes y el pico máximo se alcanzó en septiembre de 2019 con 37.044 viajes. Lo cierto es que para cubrir esta cantidad solo “hay alrededor de tres mil bicicletas operativas” y de las cuales mil “se encuentran en taller y con botón rojo”. Al parecer, esta cifra podría ser el indicador de que algunos usuarios se quedan afuera del uso o se desanimen con el uso de las mismas.

A raíz de estos números, hablamos con algunos usuarios que abandonaron su ideal de combinar el transporte público con las Ecobicis por la caminata. ¿Cuál fue el motivo? La falta de bicicletas disponibles no solo de día, sino también de noche.

Daniel, 26 años, estudiante

¿Con qué frecuencia usás las Ecobicis?

En este momento, me alejé de la aplicación, ya que no hay en ninguna estación y, las que hay, están rotas o con el botón rojo -fuera de servicio-.

¿Te generó algún inconveniente dejar de usarlas?

Sí, porque se había generado una costumbre en mí y ahora tuve que cortar con esa práctica. En mi caso, las usaba para completar el trayecto del trabajo a mi casa. El viaje largo lo hacía en colectivo y las últimas 10 cuadras las hacía en bicicleta.

¿Te gustaría que haya más cantidad de bicicletas?

Sí, por supuesto. No solo porque nos ayudan a todos a usar menos el transporte público, sino también porque ayudamos al planeta en este momento tan delicado a nivel mundial.

Juan Ignacio, 29 años, desempleado

¿Con qué frecuencia usás las bicicletas?

Las usaba mucho, pero ahora es muy difícil conseguir una unidad y por eso desistí de la app. Cuando las usaba era no solo para ir al trabajo, sino también para salir a hacer actividad física el fin de semana.

¿Por qué pensás que ya no hay tantas bicicletas disponibles?

Por distintas razones: hay muchos usuarios en la aplicación, hay pocas bicicletas, muchas están rotas y no se renuevan, y el programa debe ser muy costoso de llevar adelante me imagino.

¿Te imaginás algunas solución para que haya más bicicletas?

No sé, quizás que las cobren un precio muy bajo. Y no como los monopatines que están por todos lados porque la gente no los usa por el alto costo.

Florencia, 33 años, vendedora

¿Te gusta el programa de Ecobicis?

Sí, pero creo que en los últimos meses dejó de ser una buena alternativa para economizar los viajes al trabajo o usarlo para alejarse del transporte público tradicional.

¿Por qué?

El motivo es que no hay tanta cantidad. Las estaciones están todas vacías, no solo de día sino de noche y en días de semana.

¿Pensás que tendríamos que usar más bicicletas?

Sí, ni hablar. Si bien las bicis ya existen hace mucho tiempo, creo que no son tan valoradas como en algunas ciudades de Europa.

Los requisitos para el registro son:

DNI – foto de frente y dorso.

SERVICIO – con el mismo nombre y/o dirección que figura en el DNI (sin deuda y con un máximo de dos meses de antigüedad).

(OPCIONAL) TARJETA DE CRÉDITO – esta alternativa no es excluyente. Permite un registro automático y reemplaza la carga del servicio (única opción para extranjeros).

Estaciones más populares (en las cuales se retiran y devuelven más bicicletas)

1. Constitución (Garay, Juan De Av. 1150)

2. Parque Las Heras (2300 Diaz, Cnel. Av. ; French)

3. Pacífico (550 Bullrich, Int. Av. ; Santa Fe Av.)

4. Ecuador (1226 Ecuador Mansilla, Lucio Norberto, General)

5. Congreso (Cevallos, Virrey; Yrigoyen, Hipólito Av.)

6. Plaza Güemes (Salguero, Jerónimo; Mansilla, Lucio Norberto, General)

7. Parque Centenario (74 Patricias Argentinas Av. ; Estivao)

8. Peña (Peña; Azcuénaga)

9. Plaza Italia (2601 Sarmiento Av.)

10. Carlos Gardel (3302 Guardia Vieja; Agüero)