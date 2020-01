La Provincia de Buenos Aires se adhirió al nuevo protocolo ILE del Ministerio de Salud

Tras la negativa de la exgobernadora María Eugenia Vidal, Axel Kicillof adhirió al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo en la Provincia de Buenos Aires. “La ILE es un mandato de la Corte Suprema”, dijo previamente Kicillof.

“Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República”, explicó el funcionario y sostuvo que “la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema”, dijo Axel antes de asumir.

El ministro de Salud provincial Daniel Gollan firmó el documento durante el acto que compartió con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.

Cabe recordar que el protocolo de aborto no punible fue publicado en el Boletín el Oficial el 22 de noviembre del año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al día siguiente fue vetado por Macri.

Luego, tras la asunción de Alberto Fernández, el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, concretó uno propio con algunas modificaciones.

El texto al que adherirá la Provincia establece que para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deberán pedirla, dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que certifique que su situación está alcanzado por los casos comprendidos. En conclusión, es una guía médica para la toma de decisiones dentro del marco jurídico vigente.

FUENTE: Página 12

