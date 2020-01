La influencer Delfi Ferrari publicó una foto en bikini y reavivó la polémica por la extrema delgadez

La influencer Delfi Ferrari publicó una foto en la cual se muestra extremadamente flaca y reavivó la polémica sobre si es un peso acorde a su contextura física. Además, una seguidora avisó que no iba a comer más hasta tener su figura y ella le puso “me gusta”.

A raíz de la polémica, Infobae se comunicó con Delfi y pudo hablar sobre la imagen: “Siempre hay críticas en las redes sociales y uno no puede hacer nada contra ellas, hay que aprender a convivir con eso, pero sí me afecta aunque quiera poner un caparazón duro”.

“Estoy sana y que me digan que estoy enferma me choca, y más me afecta que estén diciendo que estoy malinfluenciando a las niñas más chicas con respecto a mi cuerpo”, opinó sobre el comentario de una fanática.

En cuanto a su silueta, explicó: “Soy una persona que siempre se cuidó y este año tomé una posición de meterme en el mundo fitness, empecé a entrenar muchísimo, empecé a cuidar mucho mi alimentación; como todos saben, la alimentación es un 80% y el entrenamiento es la otra gran parte”.

7 cosas que hay que saber sobre la bulimia y la anorexia:

1- ¿Cómo se reconoce la enfermedad?

Es importante tener en claro que estos son trastornos alimenticios comienzan con hechos sociales, cuando el objetivo de ser aceptada por el resto lleva a la persona a concentrarse especialmente en el cuerpo. En palabras de la doctora, “la persona va dejando de comer, se mira al espejo, se toca, se mide, se pesa y va entrando en una obsesión por el cuerpo y la comida”.

2- ¿Cuál es la diferencia entre bulimia y anorexia?

Se diferencian por las formas en las que las personas se comportan ante la comida. La anorexia se da cuando las personas soportan largos ayunos. La bulimia se da cuando aparecen las dificultades para sostener una dieta, comienzan los atracones, que surgen espontáneamente y no pueden ser controlados. Estos dan una enorme culpa y después de la culpa empiezan las conductas purgativas.

3- ¿Cuál es el límite entre una dieta y un trastorno alimenticio?

Hoy en día, muchas personas hacen dieta. Pero no todos los que llevan a cabo un plan para bajar de peso padecen trastornos alimenticios. Mabel Bello explica: “Solamente alguien que tuvo un evento social adverso, que no está seguro de su posición dentro de la sociedad, es quien se va a enfermar”. “Estamos ante una patología alimentaria si esto te ocupa las 24 hs del día, perdés la conciencia de que estás enfermo y no podés salir de ello”.

4- ¿Influyen las redes sociales?

Sí. Enseñan a aumentar los síntomas de la patología. Estamos súper pendientes de la cantidad de “me gusta” que tenemos, de qué fotos postear y de cualquier detalle que no queremos que se vea.

La doctora advierte sobre distintos grupos que se arman en las redes sociales en los que se pasan “tips”. “Las chicas que se conectan con los centros de princesas o los de anorexia y bulimia tardan más en curarse, porque están creídas de que la única forma de vida es la de la enfermedad”.

5- Cómo detectar la enfermedad en un amigo o familiar.

“Actualmente se sabe cuando una persona es anoréxica por el bajo peso, la actitud al comer. La familia se da cuenta cuando comparte la comida. No quiere nada, come muy poco, come lento, corta chiquito o en la bulimia comen muy rápido y después van al baño”, indica la especialista.

Y continua: “En una reunión, están más interesados en la comida que en la gente y generalmente es impulsivo, irritable, de tal manera que es fácilmente detectable en la sociedad”.

6- ¿De qué manera se puede ayudar a alguien que sufre trastornos de alimentación?

Hay que tener en cuenta que no hay conciencia de enfermedad. Por lo tanto, es muy difícil que el paciente lo acepte. Su familia debe saberlo y también las autoridades de su trabajo o de su escuela, para ayudarlos en conjunto.

Hay distintos lugares y espacios para acompañar tanto a los pacientes, con tratamientos, como a las familias. Es un proceso que todos deben llevar a cabo.

7- Los trastornos alimenticios, ¿se curan?

Absolutamente sí. La doctora asegura: “Sabemos que es totalmente curable cuando uno entienda cuál fue la dificultad, la supera”.

