Habló la mujer atacada sexualmente en Rosario: “Estoy casi segura de que me drogaron”

La Justicia de Santa Fe difundió el video de un ataque sexual, agresión y robo a una mujer de 35 años en Rosario para poder dar con el paradero del abusador que está prófugo. “No recuerdo nada de lo que pasó”, dijo Gimena, en diálogo con Todo Noticias.

“Recuerdo que me puse la campera para salir del bar y abrí los ojos en el hospital”, relató. “Estuve internada cuatro días con fractura de tabique nasal que me valió una operación y un cuadro de vértigo que me imposibilitó realizar cualquier actividad física por cuatro meses. Ahora queda lo emocional”, agregó.

El ataque ocurrió hace seis meses, durante la medianoche del 7 de julio pasado, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas por decisión del Ministerio Público de Acusación de Santa Fe (MPA), con la autorización de la víctima.

“Estuve meses de recuperación física, trabajé dos semanas y no soporte más. Mi vida es estar dentro de casa con tratamiento psicológico. No puedo salir ni hacer nada sola”, reveló la víctima.

En las imágenes (no aparecen en este por una cuestión de sensibilidad) se puede ver cómo el agresor le pega varias patadas en la cara y le causó una fractura en el tabique nasal. A raíz de los golpes, Gimena estuvo internada hasta el 11 de julio.

La fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, está a cargo de la investigación. Desde el MPA indicaron que cualquier persona que pueda colaborar en la identificación debe hacerlo a través de la línea telefónica 911 o puede presentarse en el Centro de Justicia Penal, de calle Sarmiento 2850, en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, planta baja, Fiscal Raigal.

