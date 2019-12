Abusó de su hija y se confesó ante su mujer por WhatsApp: “No te voy a negar que la manoseé”

Después de un año de soportar los abusos del padre, la madre la encontró llorando en su casa a la nena de 11 años y tuvo que consolarla. La nena le confesó que su papá abusaba de ella cada vez que la madre salía de la casa “para sacar la basura o mientras se iba a colgar la ropa”.

La mujer le advirtió que lo iba a denunciar y él se escapó. Lo buscó aunque sin éxito y ahora nadie sabe dónde está. Sin embargo, le envió a su mujer un audio en el que admite su responsabilidad.

“No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya sé que manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por cabeza”, se le escucha decir al hombre en el audio difundido por Crónica.

“Metía sus manos por debajo de mi ropa y yo no podía contar nada porque me dijo que iba a matar a todos y yo tenía mucho miedo”, le contó la nena a su mamá.

“Era violento, vivía gritando, se enojaba por todo, me maltrataba a diario y hasta llegó a pegarme. Sin embargo, nunca imaginé que iba a hacerle algo así a nuestra chiquita”, cerró la mujer.

VER MÁS: Mató a una dirigente del Frente de Todos de un martillazo en Pilar