Una mujer escapó en moto de su expareja y chocó contra un camión: murió su hija de dos años

Una mujer chocó con su moto contra un camión estacionado en la ciudad de Santa Fe y murió su hija de dos años, Kiara, tras estar dos días agonizando. Si bien en un comienzo se creyó que fue un episodio aislado, con el correr de las horas se agravó con la declaración de la mujer.

La víctima dijo que ya no le tiene miedo a su pareja porque la golpeó “muchísimos años” y está “acostumbrada”. “Me arrepiento de no haberlo denunciado antes, si hubiera tenido el coraje, mi hija ahora estaría conmigo”, concluyó.

En paralelo, el hombre apuntado quedó detenido y sospechado de haberla perseguido y provocado el accidente y la muerte de Brenda.

