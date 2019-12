La mujer de un jugador de fútbol publicó un video tras sufrir violencia de género: “Alguien que me ayude”

“Mis amores, estoy tratando de estar bien. Quiero agradecer todos los mensajes positivos, todo el apoyo y el cariño. También quiero pedir que respeten este momento delicado. Estoy en otro país, lejos de mi familia. Por favor, no hablen mentiras. Los chismes y los ‘fakes’ simplemente arruinan las cosas. Por favor no difundas mentiras y no siembres odio … Dios sabe todo y él ha sido mi fortaleza y mi sustento”, escribió horas más tarde.

Al parecer, la mujer había optado por borrar la historia de Instagram en la que denunciaba a su esposo, pero cuando lo hizo ya era tarde y varios medios locales se habían hecho con la grabación.

“El San Pablo anuncia que ha tomado una decisión sobre el futuro del atleta Jean Paulo Fernandes Filho después de conocer los detalles del episodio que ocurrió hoy. Por razones legales que impiden cualquier iniciativa durante el período de vacaciones actual, el club tomará las medidas apropiadas tan pronto como termine esta fase”, aseguró el club en el comunicado.