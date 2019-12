Las parlamentarias turcas cantaron “El violador eres tú” como protesta por los abusos contra mujeres

Tras la detención de siete manifestantes en una multitudinaria movilización que tuvo lugar la semana pasada en Estambul, Turquía, las parlamentarias de dicho país cantaron “El violador eres tú” como medida de protesta.

Las organizaciones feministas denuncian el fracaso en la aplicación de una ley contra los abusos aprobada hace siete años.

Powerful: After Turkish police breakup #LasTesis women’s protest in Istanbul last week+then in nation’s capital of Ankara, women of oppostion parties do protest in parliament—saying they have political immunity to do so—direct anger at Interior Minister.

— Louis Fishman (@Istanbultelaviv) December 14, 2019