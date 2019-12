Greta Thunberg tuvo un cruce con una compañía de tren por su último viaje

Greta Thunberg tuvo un cruce con una línea ferroviaria, por su último viaje a su casa, a Estocolmo, desde la Cumbre del Clima, en Madrid, España. Compartió una imagen de su viaje, sentada en el piso, y la compañía de trenes dijo que no había viajado de esa manera, sino que estaba en primera clase.

Todo comenzó cuando ella publicó una imagen de su viaje ferroviario, de regreso a su hogar, tras una gran gira por el mundo, para pedir justicia por el medio ambiente. “Viajando en trenes abarrotados a través de Alemania. ¡Finalmente estoy de camino a casa!”, twitteó.

VER MÁS:Eligieron como “Persona del año” a Greta Thunberg y Bolsonaro la calificó como “mocosa”

Video relacionado:¿qué estabas haciendo vos a los 16 años? Conocé la historia de Greta Thunberg

Sin embargo, la compañía ferroviaria sostuvo que, en realidad, la activista ecológica viajó en primera clase y no como mostraba la foto que se volvió viral.

“Hubiera sido aún mejor si también hubieras informado de lo amable y competente que fue el equipo que te atendió en tu asiento de primera clase”, expresó la empresa, en Twitter.

Por lo tanto, muchos usuarios comenzaron las críticas por no mostrar cómo realmente viajaba hacia Suecia. Frente a estos comentarios repudiándola, la adolescente aclaró lo que ocurrió durante su viaje.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019