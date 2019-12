El desesperado llamado de la chica que cayó a un arroyo del Paraná: “El agua lleva el auto y no me puedo bajar”

El último sábado Fiorella Furlán quedó atrapada en el arroyo Antoñico en Paraná, en medio de un fuerte temporal, y antes de perder contacto pudo hablar con su papá. “El agua me lleva el auto y no me puedo bajar”, dijo desesperada.

Tras unos segundos de comunicación, el llamado se cortó abruptamente. Furlán quedó en su Suzuki Fan, mientras era arrastrada por la corriente. Si bien el padre le pidió que abriera la puerta o rompiera el vidrio, ella no pudo hacer nada y perdió contacto.